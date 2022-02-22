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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أول مستشفى متخصص في علاج جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية في الإسكندرية .. اليوم

مستشفى نيل الأمل
مستشفى نيل الأمل

يفتتح محافظ الإسكندرية وعدد من المسئولين والشخصيات العامة اليوم "الثلاثاء" بمكتبة الإسكندرية  مؤتمر مستشفى "نيل الأمل" لجراحات الأطفال والإختلافات الخلقية، بحضور نخبة من العلماء والشخصيات العامة وكبار المسئولين من مختلف المؤسسات والوزارات والكيانات المعنية فى حضور السيد مفتى الديار المصرية الدكتور "شوقي علام " ورئيس النادي الأهلي الكابتن "محمود الخطيب " ووزير الشباب والرياضة الدكتور "أشرف صبحي" وباقة من العلماء المصريين المقيمين بالخارج، ونجوم كرة القدم غدا.

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كما يشهد المؤتمر  الذي يقام "لإفتتاح مستشفي نيل الأمل"_ و التي تعد أول مستشفي متخصص في علاج جراحات الأطفال والإختلافات الخلقية في مصر وأفريقيا _كل من محافظ الإسكندرية اللواء " محمد الشريف " ، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور " عبد العزيز قنصوة" ، ونقيب الأطباء الدكتور" حسين خيري، وأستاذ الأسعار عن بعد وعلوم نظم الأرض الدكتور " هشام العسكري".


كما يشارك في الإفتتاح نخبة من أهم المتخصصين والخبراء في المجالات العلمية والطبية وجراحات الأطفال ويركز المؤتمر علي إستعراض أحدث الطرق العلمية في علاج الإختلافات الخلقية وينطلق من مكتبة الإسكندرية التي تمثل منارة العلم والمعرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن رسالة مستشفي نيل الأمل تتمثل في تقديم العلاج الطبى والجراحى والتأهيلى لاطفال الإختلافات الخلقية والأمراض المزمنة والإعاقات للأطفال ومتابعتهم حتى الوصول لحالة صحية تمكنهم من ممارسة حياتهم فى المجتمع ، وذلك عن طريق فريق طبى وإداري وإجتماعي يمتلك أعلى درجات التخصص في هذا المجال وبالمجان.


وتنطلق رؤيتهامن علاج جميع حالات الإختلافات الخلقية المتقدمة والأمراض المستعصية لدي الأطفال واجراء التدخلات الجنينية الجراحية لمنع حدوثها دون مقابل لتكون المستشفي الرائدة في هذا المجال علي مستوي مصر والمنطقة بأسرها.


ومن الحضور  لفعاليات المؤتمر عدد من  أعضاء مجلس النواب وكبار المسئولين والسفراء منهم نائبة مجلس النواب " ندي ثابت "وممثل الأغلبية بمجلس النواب  و أمين عام حزب مستقبل وطن " أشرف رشاد الشريف" وعدد من السفراء و الدبلوماسيين منهم سفير المملكة العربية السعودية " أسامة بن أحمد نقلي" وسفير فرنسا لدي مصر " مارك باريتي" وسفير تنزانيا لدي مصر " انسليم باهاتي " وسفير اليابان بالقاهرة " اوكا كي روشي" ونخبة من كبار المتخصصين والعلماء والمسؤولين من مختلف الجهات والمؤسسات.

الاسكندرية مجلس النواب الاثار الغارقة مكتبة الاسكندرية الشباب والرياضة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية نيل الأمل الإختلافات الخلقية

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