وزير الرياضة : علينا مساندة كيروش.. ومحمد صلاح حالته المعنوية مرتفعة.. فيديو

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الجميع سعيد بالمستوى الذي يوجد عليها اللاعب محمد صلاح الآن، مؤكدا أن محمد صلاح "فايق" جدا وحالته المعنوية مرتفعة، وجميع اللاعبين المحترفين بالخارج وفي مصر علي قدر المسئولية .

وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، إنه على تواصل دائم باللاعبين في الداخل والخارج من أجل الاطمئنان عليهم، مؤكدا أن السنغال فريق قوي وسيتم إقامة المباراة الثانية في السنغال والأولى في مصر .

وأوضح أشرف صبحي ، أنه يجب الوقوف مع مدرب المنتخب ويكون لدينا ثقة فيه، بالإضافة إلى الوقوف إلى جانب المنتخب، مؤكدا أن جميع اللاعبين والمدرب سيكملون إلى مباراة مصر والسنغال القادمة دون أى تغيير.

وتابع : أن وزارة الشباب والرياضة لا تقوم بتأجير مدارس الموهوبين، وقمنا بعمل مشروع قومي للموهبة والناشئين ونقوم بعمل مفهوم إداري لمراجعة كافة الإجراءات، وهذا منظور تطويري لمدارس الناشئين .