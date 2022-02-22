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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إبرام سمير: أنا دكتور باطنة واللي يقولولي إحنا تعبانين بقولهم ألف سلامة..فيديو

الفنان إبرام سمير
الفنان إبرام سمير

قال الفنان إبرام سمير، “أنا دكتور باطنة، وفيه ناس كتير بتسألني في المسرح بيقولولي احنا تعبانين، وبقول لهم ألف سلامة”.

 

وأضاف إبرام سمير خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، “أنا شغال مع والدي في العيادة بتاعته عشان هو دكتور باطنة، وتخصص الباطنة هو الأعم والأشمل”.

 

وتابع إبرام سمير، أن الفنان أشرف عبد الباقي، استفدت من خبراته الكبيرة، مؤكدا أنه قام بمجهود غير عادي في مسرحية كنز الدنيا".

 

وأشار إبرام سمير إلى أن مسرحية “كنز الدنيا”، كانت بمثابة تحدي كبير، وكان دياعم كبير لذوي الهمم.

 

 

 

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