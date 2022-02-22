إبرام سمير: أنا دكتور باطنة واللي يقولولي إحنا تعبانين بقولهم ألف سلامة..فيديو

قال الفنان إبرام سمير، “أنا دكتور باطنة، وفيه ناس كتير بتسألني في المسرح بيقولولي احنا تعبانين، وبقول لهم ألف سلامة”.

وأضاف إبرام سمير خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، “أنا شغال مع والدي في العيادة بتاعته عشان هو دكتور باطنة، وتخصص الباطنة هو الأعم والأشمل”.

وتابع إبرام سمير، أن الفنان أشرف عبد الباقي، استفدت من خبراته الكبيرة، مؤكدا أنه قام بمجهود غير عادي في مسرحية كنز الدنيا".

وأشار إبرام سمير إلى أن مسرحية “كنز الدنيا”، كانت بمثابة تحدي كبير، وكان دياعم كبير لذوي الهمم.