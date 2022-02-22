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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محطات للشحن الكهربائي وتقرير لرئيس الوزراء.. تفاصيل مؤتمر محافظ جنوب سيناء لحل مشاكل المستثمرين قبل COP 27

فودة بشرم الشيخ
فودة بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا موسعا- مع مستثمري مدينة شرم الشيخ وممثلى الفنادق بمشاركة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، وبمشاركة عبر خاصية الفيديو  كونفرانس من خمسة جهات وهى هيئة التنمية السياحية ووزارة السياحة وهيئة الاستثمار ووزارة الاسكان والبنك العقاري- شهد طرح كل المشكلات، وأهمها: إجراءات التمويل العقاري، والقروض بفائدة ميسرة، وقروض لرفع كفاءة الغرف، واستكمال المستندات، وارتفاع أسعار الغاز والإنترنت، وعرضها على كل المسئولين المختصين.

 وأشار المحافظ إلى أنه سيتم رفع تقرير إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن، مؤكدا أن الهدف من هذا اللقاء؛ هو الوصول إلى أفضل وسيلة للتيسير على المستثمرين، لرفع كفاءة الفنادق، لتتواكب مع الاعمال الجارية لتطوير المدينة من خلال تطوير كل المرافق طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لـتجهيز المدينة لاستقبال العديد من الفعاليات العالمية وعلى رأسها مؤتمر التغيرات المناخية نوفمبر 2022 ، والذي سيتم من خلاله استضافة اكثر من 120 من رؤساء وملوك وقيادات العالم ونحو 30 ألف مشارك.

 

وأكد ضرورة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم القطاع السياحى في عملية تحول المنشآت الفندقية الى الأخضر، وكذلك لرفع كفاءة خدمة الإنترنت بها؛ لتكون خدمة فائقة السرعة، حيث سيكون ذلك أحد المعايير الخاصة بتصنيف المنشآت الفندقية، ورفع كفاءة الانترنت وتفعيل استخدام الطاقة الشمسية.
 

ونوه  المحافظ بتخصيص المحافظة لموقعين من أجل انشاء محطات الشحن الكهربائى والتى سيتم من خلالها استخدام اكثر من 400 شاحنة اثناء فعاليات مؤتمر المناخ؛ لتوفير الطاقة النظيفة.


كما طالب المحافظ المستثمرين بتطوير منطقة سكن العاملين بالفنادق لتتواكب من التطوير الهائل الجاري بكل طرق ومنشآت المدينة.


واضاف ان الدولة لا تتدخر جهدا فى الاخذ بيد كل متعثر بشرط الجدية، وان المشروعات الجارية الان على ارض المحافظة، مثل: انشاء حدائق نموذجية، وتطوير شامل للطرق والمرافق، وتطوير مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن، وإنشاء مرسى عالمي اليخوت، وانشاء الكبارى العلوية، ومنطقة الموموريال؛ لخير دليل على ذلك، بالاضافة لتطوير منطقة الرويسات، والارتقاء بخدماتها؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وكذا تطوير مصنع النفايات، وطرحه لشركة متخصصة، واستقدام شركة نظافة عالمية.

وناشد محافظ جنوب سيناء، الحضور بالمؤتمر، بضرورة التعاون الجاد؛ من أجل الارتقاء بمنظومة السياحة، لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

حضر اللقاء، كلا من: اللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة واللواء احمد كمال مدير الرقابة الادارية واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة ورئيس جمعية المستثمرين وعدد من القيادات الامنية وكبار المسئولين التنفيذيين بالمحافظة وكافة الجهات  المعنية.


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فودة بشرم

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اللواء خالد فودة مستثمرين شرم الشيخ مشاكل السياحة

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