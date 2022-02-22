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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوب يوميا من هذا الشاى يعالج 5 أمراض

كوب
كوب

فوائد صحية غير متوقعه لشاي الكركديه لصحتك فهو مشروب عشبي له العديد من الفوائد الصحية ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في مكافحة الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد.

يحتوي شاي الكركديه أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتساعد على منع وعلاج العديد من الأمراض وفقا لموقع هيلث لاين .

1. قد يساعد في خفض ضغط الدم


وفقا لموقع "stylecraze" يرتبط ارتفاع ضغط الدم ارتباطًا مباشرًا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك ، تشير الدراسات إلى أن تناول شاي الكركديه يوميًا قد يساعد في خفض ضغط الدم. 

أظهر البالغون الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم والذين تناولوا 8 من شاي الكركديه يوميًا لمدة ستة أسابيع آثارًا مفيدة .

2. قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم

قد يساعد تناول شاي الكركديه في تقليل مستويات الكوليسترول الضارومستويات الدهون الثلاثية و أظهرت الأفراد الذين تناولوا شاي الكركديه ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الكوليسترول الحميد وانخفاض في قيم الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية .

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3. قد يحسن صحة الكبد


قد تساعد مضادات الأكسدة والفلافونويد في مستخلصات الكركديه في تحسين صحة الكبد وجدت دراسة أيضًا أن مستخلصات الكركديه قد تساعد في منع تراكم الدهون وعلاج مرض الكبد الدهني .

4. قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

وجدت دراسة أجرتها جامعة تايوان أيضًا أن مستخلصات الكركديه الغنية بالبوليفينول قد تساعد في إحداث موت الخلايا المبرمج في مرضى سرطان المعدة . 

5. قد يعزز فقدان الوزن


قد تنظم مادة البوليفينول الموجودة في الكركديه استقلاب الطاقة والدهون وتساعد في إنقاص الوزن . بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة أجرتها الجامعة  أن مستخلصات الكركديه قد تساعد في تقليل الدهون في البطن والسمنة .

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