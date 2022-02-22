وزارة الشباب والرياضة تختتم فعاليات المؤتمر الوطني للنشء بمحافظة الشرقية بحضور المحافظ

نظمت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى اللقاء القمي في ختام فعاليات المؤتمر الوطني للنشء المُنعقد بمحافظة الشرقية، والذى أقامته الوزارة تحت شعار "بناء جيل"، بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعة.

ويعد المؤتمر الوطني للنشء مؤتمراً قومياً تنفذه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بهدف توعية النشء بمختلف القضايا، وتعزيز قدراتهم، وتنمية مهاراتهم في ضوء إعدادهم للمستقبل، ويتناول الحديث عن القيم المجتمعية، ودور النشء في تنمية المجتمع، وبناء الوعى ومكافحة الشائعات، والأسرة المصرية وحقوق الطفل، والثقافة والفنون وغيرها من المحاور ، وتضمن المؤتمر بمحافظة الشرقية ثلاث جلسات شارك بهم ١٥٠٠ من أبناء الشرقية.



شهد اللقاء الختامي للمؤتمر كلٌ من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وسكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع، وايمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين بالإدارة المركزية للطلائع.

حاضر فى الجلسة الختامية الدكتور محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحاوره كل من الطليعة رحمة الحنفي والطليع على سعد.

كما تفقد محافظ الشرقية ومسئولو وزارة الشباب والرياضة الندوة التعريفية المُقامة ضمن فعاليات برنامج "ريحانة" و اختبارات وحدة ريحانة بمحافظة الشرقية الذى تنفذها الوزارة لاختيار ٥ فتيات فى المرحلة العمرية من ١٣ إلى ١٨ عاماً، وعدد ٢ فتيات فى المرحلة العمرية من ٢٠ حتى ٢٥ عاماً للعمل الإداري بالوحدة حيث سبق وأن عُقدت اختبارات للتطوع فى وحدة ريحانة بمحافظة بالبحر الأحمر.

يذكر أنه قد تم إنشاء عدد ٢٧ وحدة لمشروع "ريحانة" على مستوى ٢٧ محافظة، وجاري عقد مقابلات للمرشحين للتطوع بالوحدة بكل محافظة، وتنفذ وزارة الشباب والرياضة برنامج "ريحانة" تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية لتوعية الفتيات بكافة حقوقهن، وصقل مهاراتهن من خلال ورش العمل التدريبية، والندوات واللقاءات التى يتضمنها البرنامج.



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