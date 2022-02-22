عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

"الموارد البشرية والتوطين"بالإمارات تشكل لجنة خاصة لتظلمات أصحاب العمل والعمال.. تفاصيل

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرارا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من طرفي علاقة العمل التعاقدية بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أي منهما.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن هذا القرار يأتي تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبما يؤكد على مبدأ النزاهة والشفافية في التعامل مع أصحاب العمل والعمال وتوفير قناة خاصة لسماع صوتيهما حيال القرارات المتخذة من الوزارة والمتعلقة بأي طرف منهما لا سيما من حيث التظلم من قرار رفض تصريح العمل والغرامات الإدارية ووقف المنشأة والتظلم من حظر منح تصريح عمل للعامل وغيرها من القرارات.

وأوضحت أن القرار الوزارية حدد مدة 30 يوما لتقديم طلب التظلم تحسب من تاريخ علم المتظلم بالقرار الصادر عن الوزارة بحقه على أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.

و يتم البت في طلب التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم طلب التظلم والوحدات التنظيمية في الوزارة بقراراتها لاتخاذ اللازم بشأنه، ويتم تقديم التظلمات من خلال الموقع الالكتروني للوزارة mohre.gov.ae  أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة المتوافر في متجري أبل ستور، وجوجل بلاي، حيث سيتم اشعار صاحب طلب التظلم بالنتيجة فور الانتهاء من النظر في الطلب من قبل اللجنة.

ويمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه بالدخول الى خدمة الاستعلام في الموقع الالكتروني للوزارة او من خلال تطبيقها الذكي او عبر مركز الاتصال 80060.

 

IMG_3593 - Copy
IMG_3593 - Copy
وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي أبوظبي الامارات لجنة خاصة لتظلمات أصحاب العمل والعمال الموارد البشرية والتوطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

تنبيه عاجل من التعليم بشأن التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

طقس اليوم.. الأرصاد: أتربة عالقة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

المالية: صرف مرتبات الموظفين بعد يومين

ترشيحاتنا

تزامنا مع العقوبات الأمريكية والبريطانية.. الاتحاد الأوروبي يتبنى إجراءات ضد روسيا اليوم

التعليم : تسليم كتب العلوم والرياضيات لتلاميذ 4 ابتدائي الاسبوع القادم

ينقل 500 ألف راكب يوميا.. القطار الكهربائي يقترب من دخول الخدمة

وصول الفنان شادي خلف لحضور جلسة محاكمته في هتك عرض 7 فتيات..صور

قادمة إلى السعودية.. لبنان تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الـكبتاجون

رغم إعاقته وتركيب أطراف صناعية..شاب أمريكي يحرص على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

نشرة المنوعات| السماء تتحول إلى اللون الأسود.. زفاف يتحول لكارثة.. آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئًا في تشيلي

الجوازة باظت.. شجار عنيف بين المعازيم خلال حفل زفاف ولكمة قوية للعريس|فيديو

فيديو

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ