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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف القليوبية تعلن ضوابط للراغبات في الإشراف على مصلى السيدات في رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

 أعلنت مديرية أوقاف القليوبية إجراءات وضوابط وشروط التطوع للسيدات الراغبات في الإشراف على فتح مصلى السيدات بالمساجد لإقامة شعائر شهر رمضان وصلاة التراويح في إطار قرار وزارة الأوقاف بفتح مصلى النساء في شهر رمضان الكريم.


وقال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية إنه على من ترغب في أن تكون مسؤولة متطوعة عن مصلى السيدات في أي مسجد بجوار محل سكنها التوجه إلى الإدارة التابع لها المسجد الملحق به مصلى السيدات وكتابة طلب موجود هناك مع تقديم صورة بطاقة لمدير الإدارة بمديرية أوقاف القليوبية .


وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الى أن المسؤولة المتطوعة ستكون مسؤوليتها التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتزام السيدات داخل المصلى وخصوصا أثناء صلاة العشاء والتراويح .


وشدد وكيل الوزارة كل مسجد به مصلى سيدات لن يتم فتحها لصلاة السيدات في رمضان إلا بوجود سيدة متطوعة تم تكليفها بناء على طلبها من مديرية الأوقاف ، مضيفا أن الضوابط تتمثل في أن التطوع مجانا بدون مقابل مادى ولمدة شهر رمضان فقط وتكون المهمة الأساسية للمتطوعة هي تنظيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية داخل المصلي ومدى التزام المترددات للصلاة بها وخاصة في صلاة التراويح بالمسجد والتي تتمثل في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واصطحاب المصلي الشخصية.

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