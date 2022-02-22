عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني رافضا تعديلات ضريبة الدخل: لا يساهم في تنمية الثروة العقارية

النائب حسام المندوه
النائب حسام المندوه

أعلن النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير  لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأكد حسام المندوه، أن التعديل المقدم من الحكومة على القانون، أنه لا يساهم في تنمية الثروة العقارية.

ووجه النائب فى كلمته عدد من التساؤلات، قائلا: هل هذه التعديلات  محفزة لزيادة  التسجيل العقارى ومن ثم زيادة التحصيل؟.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1%، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.

وقال حسام المندوه: كنت أتمنى تشريع حقيقي يحل المشكلات الحالية الخاصة بالتسجيل العقاري، بحيث يكون هناك تفتيت للشرائح للمساهمة فى زيادة التحصيل.

وأكد النائب، أن التشجيع على التسجيل يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، ومن ثم يعمل على رفع قيمة الثروة العقارية في مصر.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة ، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.
وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.


و تضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

و اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه

ضريبة مجلس النواب الحكومة الشهر العقاري جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن المشدد 3 سنوات لـ شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك بإقامة مبارياتهما في نفس التوقيت

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

ترشيحاتنا

فيكتوريا سيكريت تزيح الستار عن أول عارضة أزياء من متلازمة داون|صور

وزير المالية:الشهر العقاري يرسل للوزارة 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا

لا تنخدعوا بالأجواء نهاراً..الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلاً على جميع مناطق الجمهورية

تجديد حبس المتهم بتعذيب ابنة زوجته حتى الموت في الدقي

نواب يطالبون الحكومة بإعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية

وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها الأردني آليات حماية الأطفال من الإساءة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث صادم.. إصابة شاب بالشلل أثناء جلوسه أمام التلفاز|صور

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

نشرة المنوعات| السماء تتحول إلى اللون الأسود.. زفاف يتحول لكارثة.. آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئًا في تشيلي

فيديو

رابح صقر يطرح أغنيته الجديدة نوع من البشر .. فيديو

فيديو..نفحات ربانية لخير البرية.. ماذا رأى النبي الكريم في ليلة الإسراء والمعراج

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ