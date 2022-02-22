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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوم مميز.. أحمد حسن يغني مع ابنته.. فيديو

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، فيديو رفقة ابنته على أنغام أغنية وردة “لولا الملامة” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق أحمد حسن: “بما ان النهاردة يوم مميز 22-2-22”.

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من جانب آخر، أعلن أحمد حسن، أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لن يقدم استقالته من تدريب الزمالك حتى إذا خسر الفريق من الوداد المغربي. 

كارتيرون متمسك بالزمالك

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “خاص.. كارتيرون لن يقدم استقالته من تدريب الزمالك حتى إذا خسر الفريق من الوداد المغربي ومتمسك بالبقاء مع الفريق لنهاية عقده حتى 2024”. .

جلال دويدار كارتيرون المدير الفني منتخب مصر نادي الزمالك أحمد حسن

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