عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين في شرم الشيخ

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة استعدادات مدينة "شرم الشيخ" لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" وكذا موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين بالمدينة بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسراج سعد، مساعد وزير الإسكان، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض أعمال تطوير الطرق والمرافق، وتنسيق المواقع، التي تتم في مدينة شرم الشيخ، استعداداً لمؤتمر تغير المناخ. 

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون المدينة في أزهى صورة، بما يعكس ما يتم حالياً في مصر من نهضة في مختلف المجالات.

وأضاف السفير نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين بالمدينة، بهدف العمل على سرعة الانتهاء من مشروعاتهم السياحية، وتشغيلها، بما يسهم في زيادة الغرف السياحية، بمختلف مستوياتها، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على حل مشكلات المستثمرين الجادين، خاصة الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة في المشروعات، بينما سيتم التعامل بحسم مع من حصلوا على الأراضي منذ سنوات عديدة، ولا توجد أى نسب إنجاز في مشروعاتهم.

وكلف رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع عدد من المستثمرين السياحيين، الذين تخطت نسب إنجاز مشروعاتهم الـ 50%، طبقاً للحصر الذي تم استعراضه خلال الاجتماع، بهدف العمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وتشغيلها.

رئيس الوزراء شرم الشيخ المستثمرين السياحيين تغير المناخ خالد العنانى وزير السياحة والاثار مؤتمر تغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد ظهور محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين: استعدوا لموجة جديدة من الطقس السيئ.. فيديو

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

ترشيحاتنا

هل كان خطاب بوتين "إعلان حرب".. وما خطورة الاعتراف بـ دونيتسك ولوجانسك؟

إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية.. 10 تصورات و3 محاور للدعم.. تعرف عليها

أسعار الذهب تتراجع عالميا خلال تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يتابع موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين في شرم الشيخ

البرلمان الروسي يوافق على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

الشوط الأول.. انبي يتقدم علي الاتحاد السكندري 1-0 في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة المخرج جميل المغازي أثناء تصويره كليب لـ شمس الكويتية .. صور

فوائد زيت حبة البركة .. يمنع الشيب ويجعل الشعر جذابًا في أسابيع

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "إعصار 63" الذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى

ماذا يحدث في 22/2/2022.. حقائق غامضة حول تاريخ اليوم

فيديو

بثينة رشوان: مخرج المال والبنون استبعدني بسبب رفضي الزواج منه.. فيديو خاص

معرفتش أخد حقى.. بثينة رشوان تروى تفاصيل خسارتها الإنتاجية والمسرح بوابتى

فيديو جراف.. البوسة مافيهاش حاجة.. طلاق ياسمين رئيس من هادي الباجوري

فيديو جراف.. قصة فنان طاف في الشوارع يصرخ بسبب غضب أمه عليه

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ