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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تؤلم موسكو بشدة.. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض حزمة عقوبات ضد روسيا

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على حزمة من العقوبات على روسيا.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال لودريان عقب الاجتماع غير الرسمي لكبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "نرى أن هناك إجراء واضحا ضد وحدة أراضي أوكرانيا. هذا شيء اتفقنا عليه، كما اتفقنا بالإجماع على حزمة من العقوبات".

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وأكد أن حزمة العقوبات ستؤلم روسيا بشدة، لافتًا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع موسكو.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن هناك حزمة جديدة من العقوبات في حال واصلت موسكو انتهاكاتها، موضحًا أن اللقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة لا يزال قائما إلا في حال غزو روسيا لأوكرانيا.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على الاعتراف بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وأكد بوتين، اليوم، أنه لا يسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية، حسبما نقلت شبكة “العربية”.

وقال خلال اجتماع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين: "توقعنا أن تكون هناك تكهنات بأن روسيا تعتزم إعادة بناء إمبراطورية.. هذا لا يتوافق إطلاقا مع الواقع".

وأضاف: "نسعى مع أذربيجان لتحقيق الاستقرار في منطقة بحر قزوين".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين اعترف أمس الإثنين، رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين، وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية، لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.

واستدعت عدد من الدول الأوروبية، السفير الروسي لديها، للاحتجاج على الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات ضد روسيا، بعد اعتراف بوتين، بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين.
 

وزير الخارجية الفرنسي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بوتين فلاديمير بوتين روسيا

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