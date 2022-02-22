السفير محمد حجازي: 15 مليار دولار استثمارات كويتية في مصر

علق السفير محمد حجازي "مساعد وزير الخارجية الأسبق"، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت.، قائلا "الكويت هي "الوسيط العاقل" في الوطن العربي.

وأضاف حجازي أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة etc، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكويت تعد من الدول الكبرى التى لديها حجم كبير من الاستثمارات داخل مصر.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تقدم نفسها كفرصة واعدة لكل الدول التى تبحث عن الاستثمار، سواء لدول الخليج أو القارة السمراء.

وكشف حجازي أن حجم الاستثمارات الكويتية بمصر يقدر ب15 مليار دولار، مضيفا أن حجم التبادل التجاري ارتفع ل19٪ العام الحالي حيث وصل ل٥ مليارات دولار".

