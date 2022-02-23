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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات رنج روفر سبورت 2022 بالسعودية

رنج روفر سبورت
رنج روفر سبورت

طرحت مؤخرا شركة لاندروفر البريطانية الخاصة بصناعة السيارات الـ SUV الفاخرة ، طرازها الجديد رنج روفر سبورت موديل 2022 داخل المملكة العربية السعودية ، من خلال وكيلها المحلى .

رنج روفر سبورت

وأوضح الوكيل المحلى للعلامة التجارية لاندروفر شركة محمد يوسف ناغي للسيارات ، ان السيارة رنج روفر سبورت موديل 2022 ، هي سيارة اس يو في تتماشى مع تصاميم سيارات العلامة البريطانية الفاخرة مع إضافة الطابع الرياضي عليها، فتأتي بتصميم خارجي أنيق ومقصورة جهزت بما يضمن راحة الركاب ومتعة القيادة.

 

وتاتى السيارة رنج روفر سبورت ، باكثر من محرك ، كالتالى : 

- محرك بنزين سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات بقوة 300 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.3 ثانية، ويصل سرعة قصوى 201 كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 10.6 كم/لتر.

- محرك بنزين سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات بقوة 360 حصان وعزم دوران 495 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.6 ثانية، ويتميز باستهلاك وقود 10.8 كم/لتر.

- محرك ديزل سعة 3.0 لتر 6 أسطوانات بقوة 350 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية، ويصل سرعة قصوى 209 كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 12.5 كم/لتر.

رنج روفر سبورت

- محرك سوبرتشارج سعة 5.0 لتر 8 أسطوانات بقوة 525 حصان بقوة 525 حصان وعزم دوران 625 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في ثانية، ويصل سرعة قصوى كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 8.1 كم/لتر.

- محرك سوبرتشارج سعة 5.0 لتر 8 أسطوانات بقوة 575 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر، يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.5 ثانية، ويصل سرعة قصوى 283 كم/س، ويتميز باستهلاك وقود 7.8 كم/لتر.

رنج روفر سبورت

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة رنج روفر سبورت بمصابيح رئيسية تعمل بتقنية LED من نوع البكسل مع مصابيح إضاءة نهارية متميزة، وتأتي بكشافات ضباب أمامية وخلفية، ومرايا خارجية كهربائية الضبط والطي ومدفأة وذاتية التعتيم مع نظام ذاكرة، وتأتي مع جنوط عجلات بمقاسات مختلفة حتى 22 بوصة من الألمنيوم. 

 

كما تضم المقصورة الداخلية للسيارة رنج روفر سبورت ، 3 صفوف من المقاعد لسبعة ركاب، تتميز المقاعد بكسوة من الجلد الفاخر، ويمكن لشاغر المقاعد الأمامية تعديل المقاعد كهربائيا في 14 وضعية، كما يوجد نظام إضاءة داخلية محيطية يضيف أجواء خاصة إلى المقصورة، ويمكن التحكم في درجة الحرارة من خلال مكيف أوتوماتيك مزدوج أو رباعي مناطق التحكم ، و نظام الصوت الفاخر Meridian وشاشة المعلومات والترفيه التي تعمل باللمس مقاس 10 بوصة مع شاشة ثانية سفلية، مع نظام ملاحة وكلا من أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وتقنية البلوتوث، تكملها شاشة عدادات رقمية تفاعلية.

 

رنج روفر سبورت

وتاتى وسائل الامان والحماية للسيارة رنج روفر سبورت ، لتضم أنظمة السلامة ومساعدة السائق ، و 8 وسائد هوائية ، و التحكم الديناميكي في الثبات ، و مساعد بداية صعود المرتفعات ، و مساعد نزول المنحدرات ، و فرامل مانعة للانغلاق ، و توزيع قوى الفرامل إلكترونيا ، و فرامل ركن إلكترونية ، و مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ، و نظام تثبيت السرعة ، و تحذير مغادرة المسار ، و كاميرا رؤية خلفية ، و كاميرات رؤية شاملة 360 درجة ، و حساسات الركن الأمامية والخلفية ، و مساعد ثبات المقطورة ، و مثبت مقعد الطفل ، و مساعد فرامل الطوارئ ، و نظام إنذار محيطي

رنج روفر سبورت

اما عن سيارات رنج روفر سبورت فتاتى كالتالى :

- فئة SE بسعر 407,215 ريال سعودي

- فئة HSE بسعر 426,880 ريال سعودي

- فئة HSE الإصدار الفضي بسعر 469,9890 ريال سعودي

- فئة HSE ديناميك بسعر 470,580 ريال سعودي

- فئة HSE ديناميك أسود بسعر 484,265 ريال سعودي

- فئة أوتوبيوغرافي ديناميك بسعر 537,510 ريال سعودي

- فئة HST بسعر 541,420 ريال سعودي

- فئة SVR بسعر 701,615 ريال سعودي

- فئة SVR إصدار كاربون بسعر 778,090 ريال سعودي

لاندروفر SUV رنج روفر رنج روفر سبورت السعودية

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