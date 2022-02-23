جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية للتعليم المدني ..الأحد

تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني).

ويأتى البرنامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وبمشاركة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، ويتم منح الطلاب شهادة معتمدة عن البرنامج.

وصرح اتحاد طلاب جامعة حلوان ان هذه الدورات مجانية و بشهادات معتمدة من الجامعة ، ونوه الاتحاد الي ان مواعيد تنفيذ دورات التعليم المدنى هي :

وتأتى الدورة من يوم الاحد الموافق 27/2 وحتى الثلاثاء الموافق 1/3/2022.

و صرحت ادارة الاتحادات الطلابية انه علي الطلاب الراغبين للحجز و الحضور للدورات التوجه الى ادارة الاتحادات الطلابية بالادارة العامة لرعاية الشباب بمبنى (و) بالدور الثانى

ويهدف برنامج التعليم المدني من خلال الدورات التدريبية الي تنميه روح المواطنة والهوية المصرية لذي طلاب الجامعات وترسيخ ثقافة التطوع والمشاركه، بجانب تنميه الإتجاهات الإيجابية للحفاظ على المجتمع .

ويهدف البرنامج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية البصرية، وترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب واكتسابهم القدرة على المشاركة في الحياة العامة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع والعمل على تنميته وتطويره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وبيئياً، ويتم اختيار ٥ طلاب من كل كلية ( من بينهم ذوي الهمم) ويتم تسجيل بيناتهم عبر الاستمارة الالكترونية على موقع بوابة مصر للشباب والرياضة، مدة الدورة ٣ أيام بقاعة ٦ بمبنى ( و) بالإدارة العامة لرعاية الشباب على مدار ٥ دورات أسبوعية من الأحد إلى الثلاثاء.

