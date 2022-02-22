عميد صيدلة حلوان: سنعقد ويبنار دوليا عن تطوير مركبات جديدة غدا

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن الكلية تحرص على استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح لباحثينا الفرصة في التعرف علي أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين.

وصرح الدكتور سرور، أن الكلية تعمل على إتاحة الفرصة لكل الباحثين في كل الجامعات والمراكز البحثية بمصر وكذلك الباحثين في الخارج للمشاركة والاستفادة من هذه اللقاءات العلمية المتميز.

وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إلى أن الكلية سوف تعقد ويبنار دولي في الثالث والعشرين من فبراير الحالي ويتناول اللقاء موضوع تطوير مركبات جديدة مثبطة لانزيم الببتديزو يلقي الويبنار الدكتور نيكولا ميسوري من جامعة مونبيليه بفرنسا.

جدير بالذكر أنه قد قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، أن الكلية قد بدأت الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021 / 2022 (الترم الثاني) حيث انتظمت الدراسة في أول أيامها أمس، حيث شهدت الكلية أقبال كبير من قبل الطلاب فى اليوم الثانى من أيام الترم الثاني .

وصرح الدكتور سرور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الكلية أنهت كافة الإجراءات الخاصة باستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني من توزيع المقررات وإعداد الخطط الدراسية، وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية.

وأضاف عميد كلية الصيدلة، أن الكلية تتبع جميع الإجراءات الاحترازية بشأن ارتداء الماسك الطبي “الكمامة” لجميع منتسبي الكلية داخل أو خارج المدرج وبحرم الكلية، بالإضافة إلى ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرج الواحد.