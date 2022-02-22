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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : 7 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال مارس 2022

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر مارس 2022‪، و التي تهدف الي تنمية قدرات و مهارات العاملين و اكسابهم الخبرات المختلفة للنهوض بالعملية التعليمية .

و يتم تنفيذ هذه البرامج و الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وذلك في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوهت ادارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان انه يمكن لراغبي الاشتراك بالدورات التدريبية لشهر مارس ٢٠٢٢ تسجيل اسمائهم عبر الرابط الاتي :
https://forms.gle/4inSKEdUnVgxMQbCA

وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية.

و صرحت إدارة المركز  ان الدورات التدريبية لشهر فبراير تشمل ٧ برامج تدريبية تبدأ يوم ٨ مارس و تنتهى هذه الدورات ٢٣  مارس ٢٠٢٢

ولفت المركز الى انه على الراغبين فى حضور هذه الدورات وتنمية مهارتهم من العاملين بالجامعة متابعة الصفحة الرسمية للمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
 

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الدكتورة منى أبو هشيمة الدكتور ممدوح مهدي تنمية قدرات ومهارات

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