الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج يكشف أهمية زيارة السيسي للكويت

كشف علاء سليم " الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج "، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، أمس الثلاثاء، ومدى حفاوة الاستقبال له بها.

وأشار علاء سليم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، إلى أن زيارة السيسي للكويت لها أهمية كبري في المرحلة الحالية، لافتا إلى أنها كانت تاريخية ومحل تقدير من القيادة السياسية في الكويت.

وتابع أن الحدث الأهم في الكويت هو زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فاستقبالها له كان مختلفا وغير عادي، مستدركا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له مكانة غير عادية بين الزعماء العرب وفي مقدمتهم دولة الكويت.

وأكمل أن زيارة السيسي للكويت زيارة طبطة للمصريين في الكويت، وجاءت في موعدها، بالإضافة إلى أن للزيارة أبعاد سياسية.