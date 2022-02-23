وزير خارجية أمريكا: بوتين كان يخطط طوال الوقت لغزو أوكرانيا | فيديو

قال وزير خارجية أمريكا ، إن روسيا الآن حُرمت من المستثمرين الأمريكيين، ومن الدخول إلي الأسواق الداخلية الأمريكية، مؤكدا أن وزارة الدفاع أعلنت اليوم عن إرسال قوات إضافية إلي الجناح الشرقي من الناتو، لردع أي عدوان روسي علي حلفائهم.

واضاف وزير خارجية أمريكا خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية أوكرانيا ، إن الرئيس الروسي لا ينظر الي أوكرانيا كـ دولة ذات سيادة ولكنه ينظر لها على أنها دولة صنيعة لروسيا، وبالتالي تخضع لروسيا، وهذا تأكيد زائف .

واوضح وزير خارجية أمريكا، أن الرئيس الروسي كان يخطط طوال الوقت لغزو أوكرانيا والسيطرة علي شعبها وتدمير الديمقراطية الأوكرانية .