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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في الاجتماع الثلاثين لفريق الخبراء العرب

الجامعة العربية تناقش التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

عقدت جامعة الدول العربية الاجتماع الثلاثين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 22 – 23/3/2022، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وحضر فعاليات الاجتماع خبراء من وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وناقش الاجتماع العديد من المحاور الهامة، ومنها:

 التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين والإرهاب الإلكتروني.

 

كما ناقشت التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية.

 

فضلا عن تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية و تبادل الآراء حول وجود صلة بين الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة.

 

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