خبيرة أسواق المال: الأسواق الأوروبية الأكثر تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية | فيديو

قالت رانيا يعقوب خبير أسواق المال، إن الأسواق الأوروبية الأكثر تأثرا بالأزمة “ الروسية الأوكرانية”، خاصة أن 49% من احتياجات أوروبا من الغاز تأتي من روسيا.

وأضافت رانيا يعقوب، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن اوكرانيا أيضا أحد أهم أسواق الذرة بالنسبة لأوروبا، مشيرة إلى أن الأسواق العالمية ستتأثر بتلك الأزمة.

وتابعت رانيا يعقوب، أن الذهب استقر وارتفع سعره، مؤكدة أنه بمثابة الملاذ الأمن للمستثمرين .

وأشارت خبير أسواق المال إلى ان مصر مصدر للغاز الطبيعي، ومتوقع ان يصل الغاز المصري لأوروبا، مؤكدة أنه متوقع أن يكون الإقتصاد المصري من أهم الإقتصاديات خلال عام 2022.