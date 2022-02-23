أحمد كشري: أداء ميكيسوني أمام المقاصة مفاجأة.. وموسيماني أجاد مع الأهلي

قال أحمد كشري نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن أداء الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي في مباراة مصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأحمر برباعية دون رد، كان مفاجأة.

وأوضح أحمد كشري في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية etc : "أرى أن ميكيسوني قدم أداء كبير ومفاجأة أمام مصر المقاصة رغم أن لا يلعب منذ فترة طويلة مع الأهلي وغائب عن الملعب".

وأضاف: "موسيماني أجاد مع الأهلي منذ توليه المسؤولية وحقق نجاحات كبيرة ويلعب بطريقة لعب قوية وهو مدرب قوي يستحق الاستمرار مع الفريق".

وتابع: "لا بد أن يستمر الأهلي في اللعب بالطريقة الهجومية، وأرى أنه لا يجب أن ينتظر الأهلي الفوز على الفرق الصغيرة في الدقائق الأخيرة لأن الأهلي فريق كبير".

وواصل: "أحمد عبد القادر سيكون نجم مصر القادم وهو لاعب مهاري وصاحب شخصية قوية".

وأكد: "سعيد لعودة محمد محمود لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وأيضا أشيد بحمدي فتحي فهو لاعب شرف وهو أفضل لاعب وسط مدافع في مصر".

واستطرد: "أرى أن أفضل توظيف لأكرم توفيق في خط الوسط عن مركز الظهير الأيمن وسيكون أفضل لاعب وسط في مصر لو لعب في ذلك المركز".

وأتم: "كريم فؤاد لعب أفضل مباراة منذ قدومه للأهلي أمام المقاصة، ومحمد هاني يفتقد للثقة في النفس وأنصحه بالبعد عن وسائل التواصل الإجتماعي".

كما كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن مستجدات إصابة بعض لاعبي فريقه قبل مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال عبد الحفيظ عبر المباراة عن جاهزية اللاعبين خلال تصريحاته لقناة “الأهلي”: "بيرسي تاو جاهز للمشاركة والجهاز الفني فضل إراحته وبنسبة 95% سيكون معنا في مباراة صنداونز".

وأتم تصريحاته "هناك صعوبة لمشاركة أيمن أشرف أمام صنداونز، وفضلنا إراحة معلول وعبد المنعم أمام المقاصة".

يواصل بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.