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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالعريش

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي علي المرضي بسيناء

يواصل فرع الهلال الأحمر المصري، بشمال سيناء الدفع بقوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان في قري العريش، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، في إطار التعاون الموقع بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي جمعية الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم الطبي بالكشف والعلاج المجاني للمرضى.

وقال الدكتور مصطفي المالح رئيس جمعية الهلال الأحمر إن  يتضمن برنامج القوافل يتضمن منطقة  الميدان وحي العبور بالعريش،  واليوم الأربعاء، بمنطقة  المساعيد والسبيل  بمقر  المركز الحضري، وغدا الخميس الي قرية السكاسكة شرق العريش.

تخصصات طبية 

وأوضح الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن القافلة تضم عدة تخصصات الأطفال، والباطنة، والنساء والولادة، والرمد، والعظام، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 180 حالة بقرية الميدان أمس، و481 حالة بحي العبور  وتقديم العلاج بالمجان.

وشمل برنامج القوافل  التوعية الصحية حول المبادرات الرئاسية وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، بخلاف توضيح أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

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قوافل طبية الكشف المواطنين العريش

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