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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد تتألق بإطلالة صباحية مشرقة عبر انستجرام: يوم جديد كله حياة|فيديو

دينا فؤاد
دينا فؤاد

شاركت الفنانة، دينا فؤاد، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت فيديو جديداً لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دينا فؤاد معلقة من خلال الفيديو: يوم جديد كله حياة.

وحضرت الفنانة دينا فؤاد، العرض الخاص لفيلم "معالي ماما" بإحدى المولات في التجمع الخامس وذلك بحضور المخرج أحمد نور والمنتج أمجد بدر والمنتجة نانسي يوسف.

وحرص علي الحضور عدد كبير من أبطال الفيلم منهم الفنانة بشري  والفنان محمود الليثي ونور إيهاب وسليم الترك الشهير ب "سولي" وياسين امير وأيضا عدد من الفنانين الشباب منهم محمود نور ورغد جلال وأحمد جيبوتي وحسين ومحمود الفقي.

وأيضا حضر عدد من ضيوف شرف الفيلم منهم محمد علي رزق ومروة عبد المنعم وكريم مغاوري ودعاء رجب وبسمة مصطفي وعدد آخر كبير من الفنانين.

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