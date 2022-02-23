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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اعرف حقك.. شروط التعاقد عن بعد بقانون حماية المستهلك

التعاقد عن بعد
التعاقد عن بعد

نصت المادة (37) من قانون رقم 181 لسنة 2018، الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:

شروط التعاقد عن بعد

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1– بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.

2– بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.

3– ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.

4– مدة العرض.

5– الضمان الذى يقدمه المورد.

6– الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

7– مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.

8– تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.

9– أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها لـ المستهلك الرجوع فيه.

10– بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.

11– بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد.

وأى بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المستهلك حماية المستهلك الضرائب السجل التجاري قانون حماية المستهلك

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