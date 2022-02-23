منتخب ناشئي اليد يخسر أمام إسبانيا في بطولة البحر المتوسط

خسر المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 اليوم الأربعاء مباراته أمام نظيره إلاسباني بنتيجة 27-23 وذلك في منافسات بطولة البحر المتوسط ، والتي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة في نسختها ال 18، خلال الفترة من 20 الى 27 فبراير 2022.

ومن المنتظر أن يلعب فراعنة اليد مباراة آخرى أمام منتخب الكويت في الرابعة والرابع عصر اليوم.



وخاض المنتخب المنتخب المصري خمسة مباريات طوال البطولة حقق الفوز في ثلاثة مباريات وخسر في مبارتين كالتالي فاز على منتخب إيطاليا بنتيجة 25-21 كما فاز على منتخب مونتينيجروا بنتيجة 32/-20،وحقق فوزًا كبيرًا على منتخب تركيا بنتيجة 29-14 بينما خسر أمام كرواتيا بنتيجة 22-21 وأمام إسبانيا بنتيجة 27-24.



و يتنافس المنتخب الوطني بجانب 8 منتخبات وهم: “منتخب تركيا – منتخب كرواتيا – منتخب اليونان – منتخب ايطاليا – منتخب الكويت – منتخب مونتينيجروا – منتخب رومانيا – منتخب اسبانيا”، حيث تقام البطولة بنظام دورى من دور واحد.

ويترأس بعثة المنتخب الوطنى المصرى للناشئين ببطولة البحر المتوسط نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد ويضم الجهاز الفنى مجدي أبو المجد مدير فني ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام ومحي صلاح مدرب حراس مرمى ومحمد عبد المنعم مدير ادارى وعمرو عصام إخصائي العلاج الطبيعى.

قائمة اللاعبين

وتضم قائمة اللاعبين التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة اليد المشاركين في البطولة 18 لاعبا هم:

“يوسف وليد – يوسف ناجى – محمد أشرف – محمد عماد – ياسين عبد المنعم – احمد حسام – كريم زكريا – فيدال فهمى – فيراس مروان – محمد وائل – احمد تغيان – معاذ عزب – هشام فاروق – محمد صلاح – عمر عدلان – محمد عبد الغنى – بلال ابراهيم – محمد مؤمن.