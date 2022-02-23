عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب ناشئي اليد يخسر أمام إسبانيا في بطولة البحر المتوسط

صدى البلد

خسر المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 اليوم الأربعاء  مباراته أمام نظيره إلاسباني بنتيجة 27-23 وذلك في منافسات بطولة البحر المتوسط ، والتي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة في نسختها ال 18، خلال الفترة من 20 الى 27 فبراير 2022.

ومن المنتظر أن يلعب فراعنة اليد مباراة آخرى أمام منتخب الكويت في الرابعة والرابع عصر اليوم. 

وخاض المنتخب المنتخب المصري خمسة مباريات طوال البطولة  حقق الفوز في ثلاثة مباريات وخسر في مبارتين كالتالي فاز على منتخب إيطاليا بنتيجة 25-21 كما فاز على منتخب مونتينيجروا بنتيجة 32/-20،وحقق فوزًا كبيرًا على منتخب تركيا بنتيجة 29-14 بينما خسر أمام كرواتيا بنتيجة 22-21  وأمام إسبانيا بنتيجة 27-24.


و يتنافس المنتخب الوطني بجانب 8 منتخبات وهم: “منتخب تركيا – منتخب كرواتيا – منتخب اليونان – منتخب ايطاليا – منتخب الكويت – منتخب مونتينيجروا – منتخب رومانيا – منتخب اسبانيا”، حيث تقام البطولة بنظام دورى من دور واحد.

ويترأس بعثة المنتخب الوطنى المصرى للناشئين ببطولة البحر المتوسط نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد ويضم الجهاز الفنى مجدي أبو المجد مدير فني ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام ومحي صلاح مدرب حراس مرمى ومحمد عبد المنعم مدير ادارى وعمرو عصام إخصائي العلاج الطبيعى.

قائمة اللاعبين

وتضم قائمة اللاعبين التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة اليد المشاركين في البطولة 18 لاعبا هم:
“يوسف وليد – يوسف ناجى – محمد أشرف – محمد عماد – ياسين عبد المنعم – احمد حسام – كريم زكريا – فيدال فهمى – فيراس مروان – محمد وائل – احمد تغيان – معاذ عزب – هشام فاروق – محمد صلاح – عمر عدلان – محمد عبد الغنى – بلال ابراهيم – محمد مؤمن.

مصر الاتحاد المصري البحر المتوسط المنتخب الوطني اسبانيا كرة اليد الاتحاد المصري لكرة اليد المنتخب المصري لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

الأرصاد : موجة طقس باردة وسقوط أمطار رعدية على القاهرة الكبرى

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مجالات التعاون المشترك لمواجهة الزيادة السكانية

منتخب ناشئي اليد يخسر أمام إسبانيا في بطولة البحر المتوسط

الصين ستهاجم تايوان.. ترامب يعلق على أزمة أوكرانيا

اعرف حقك.. شروط التعاقد عن بعد بقانون حماية المستهلك

جهات أنفقت الملايين لبنائه .. الباز يكشف حقيقة انهيار سد النهضة

مسئولون إسرائيليون: العقوبات الأمريكية على روسيا تضع تل أبيب في موقف محرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سليم أم مزور؟ .. ما قصة عقد كهربا مع الزمالك وإمكانية عودته إلى الأهلي مجددا؟

من صيف لزعابيب.. ماذا قالت الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال ال 72 المقبلة؟

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ