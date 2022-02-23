أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط.. وتحث مواطنيها على مغادرة روسيا فورا

دعت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة روسيا فورًا، وذلك وسط تصعيد موسكو الأخير ضد البلاد.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن تصعيد العدوان الروسي على أوكرانيا قد يُعقد المساعدة القنصلية في موسكو، مناشدة مواطنيها بالمغادرة والامتناع عن السفر أيضًا.

فيما قال مسؤول أوكراني، إن بلاده استدعت جنود الاحتياط في الجيش، وهو ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، موضحأ أنه أصدر مرسومًا باستدعاء جنود الاحتياط لفترة خاصة، لكنه استبعد تعبئة عامة.

من جانبه، طالب وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الشركاء وحلفاء بلاده بتصعيد الضغط فورًا على روسيا، لوقف عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضرب اقتصاده.

يأتي ذلك بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى منطقتين أوكرانيتين يسيطر عليهما الانفصاليون المدعومون من روسيا، وذلك عقب اعترافه بانفصال الجمهوريتين دونيتسك ولوجانسك.

وعلى إثرها، تصاعدت وتيرة التوترات بين روسيا والدول الغربية عقب اعتراف بوتين بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، عقوبات ضخمة ضد موسكو، مهددة بتشديد وتصعيدها في حال أي غزو شامل ضد أوكرانيا.

