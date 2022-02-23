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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يعلن احباط مخطط إرهابي لاستهداف تجمعات مدنية

لبنان
لبنان

أعلنت  لبنان اليوم، الأربعاء، إحباط ثلاث عمليات تفجير كانت ستستهدف مواقع لتجمعات مدنية.

ووفقا لشبكة "ال بي سي" اللبنانية، اعلن وزير الداخلية، بسام المولوي، أن شعبة المعلومات أحبطت مخططاً ارهابيا لشبكة تكفيرية كانت تخطط لتفجير سترات ناسفة وتنفيذ عمليات انغماسية تستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية.

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وقال مولوي: "أهنئ أبطال قوى الأمن لأنهم تمكّنوا من توقيف جماعة إرهابية تكفيرية فلسطينية الجنسية تجند شباباً للقيام بتفجيرات على الأراضي اللبناني".

وأكد أن "الأجهزة الامنية واعية بشكل كبير وهذه رسالة بأنّها ساهرة على حماية اللبنانيين وأمنهم".

وزير داخلية لبنان يوجه رسالة 

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "نوجه رسالة للجميع بأن الأجهزة الأمنية حاضرة وواعية لتوقف أي عملية إرهابية في أي منطقة ولبنان محمي بقوة الله وقوة أبنائه وبقوة أجهزته الأمنية".

وأشار مولوي إلى أن: "التجهيزات للانتخابات بلغت شوطاً كبيراً وهي حاصلة بإلتزام من الحكومة ومني أنا شخصياً".

 

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