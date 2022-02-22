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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادمة إلى السعودية.. لبنان تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الـكبتاجون

الكبتاجون
الكبتاجون

أعلن لبنان اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الـ"كبتاجون" المخدرة، والتي كانت معدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية بواسط النقل البري.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي في بيان له، أن العملية الأمنية نتج عنها توقيف غ. د. (مواليد عام 1991، سوري الجنسيّة) وهو الرأس المدبّر للشبكة، وموجود خارج الأراضي اللبنانية، كما إنه شقيق الموقوف (ح. د.) المتورّط في أكبر عملية تهريب حبوب "كبتاغون"، التي ضُبطت سابقاً في ماليزيا. وأيضاً ر. م. (من مواليد عام 1973، لبناني الجنسيّة) حيث يتم العمل على تحديد مكانه ومراقبته تمهيداً لتوقيفه وضبط المخدّرات.

وتابع البيان ، أن العملية جرت يوم السبت 12 فبراير في بلدة المرج البقاعية، نتج عنه توقيفه على متن سيّارة رباعية الدّفع لونها أسود، وضبط بداخلها حوالى 700,000 حبّة "كبتاجون"، موضّبة داخل أكياس.

وأُجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق باقي المتورّطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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