بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

كشفت الفنانة بثينة رشوان ملابسات قرار منعها من التمثيل من قبل قطاع الإنتاج فى أحد الأعمال التيلفزيونية قبل ابتعادها عن التمثيل، مؤكدة أنها تعرضت لظلم شديدة بسبب هذا القرار.

وقالت بثينة رشوان، فى ندوة “صدى البلد”: “هذا القرار الذى صدر كان حجتهم فيه أنى تسببت فى تعطيل تصوير العمل الفنى، والذى كان مع وفيق وجدى كمشارك فى الإنتاج”.

وأوضحت بثينة رشوان: “كانت مجرد خدعة من جانب صناع العمل لرغبتهم فى مشاركة ممثلة أخرى بديلة لى، وقاموا بتغيير المواعيد وكنت وقتها مرتبطة بسفر، واتهمونى وقتها بأنى سافرت رغم علمى بمواعيد التصوير، وهو غير صحيح، وصدر وقتها قرار بوقفى عامين عن العمل مع قطاع الإنتاج”.

وأضافت بثية رشوان: “بعد عودتى من السفر قابلت المخرج الكبير يحيى العلمى، والذى تحدث معى وحاول حل الازمة وقال لى لماذا لم تدافعى عن نفسك؟ وبالفعل تدخل لحل الأزمة وتم بعدها رفع القرار من قبل قطاع الإنتاج”.

وتابعت: “كانت هناك أزمة أخرى مع قطاع الإنتاج ولكن كنت وقتها تعرضت إلى الإصابة فى قدمى، وهو ما منعنى من استكمال تصوير أحد الأعمال، وقرر قطاع الإنتاج استبدالى بممثلة أخرى”.

استبعاد بثينة رشوان

وأكدت الفنانة بثينة رشوان أن المخرج مجدي أبو عميرة قرر أن يستبعدها من مسلسل "المال والبنون" بسبب رفضها الزواج منه.

وقالت بثينة رشوان: “تم الاتفاق معي بعد اختيار المخرج مجدى أبو عميرة لي في دور ثريا بمسلسل المال والبنون، وأثناء التحضيرات طلب الزواج مني واعتزال التمثيل، وهو الأمر الذي رفضته تماما”.

وأوضحت: “بعد فترة فوجئت بقرار منه يستبعدني من العمل، وتم الاتفاق بعد ذلك مع الفنانة حنان ترك”.

وأضافت بثينة رشوان: “رفضي الزواج من المخرج مجدى أبو عميرة كان نابعا من أني كنت أرغب في التمثيل والاستمرار في مهنتي، ولكن إذا عاد بي الزمن كنت سأوافق على الزواج منه ولكن مع شرط استمراري العمل في مجال الفن، خاصة أنه كانت هناك الكثير من الزيجات الفنية منها محمد فاضل وفردوس عبد الحميد”.

غياب بثينة رشوان

وكشفت الفنانة بثينة رشوان عن أسباب ابتعادها عن التمثيل على مدار 9 أعوام وغيابها عن الساحة.

وقالت بثينة رشوان: “زواجى أربع مرات كان سببا رئيسيا فى تعطيل مشوارى الفنى، حيث قررت الابتعاد، خاصة فى الزيجة الأولى، والتى كان فيها قرارى الاعتزال نابعا من داخلى”.

وأضافت بثينة رشوان: “لو عاد بى الزمن ما كنت اتخذت هذا القرار مطلقا، وكنت أحرص على التنسيق بين عملى فى مجال الفنى وحياتى الشخصية”.

وكشفت الفنانة بثينة رشوان، عن استقبال الجمهور لها بعد غياب من خلال مسرحية “زقاق المدق”، مؤكدة أنها كانت تشتاق لجمهورها وكذلك الجمهور الذى كان يرغب فى رؤيتها بعمل فنى جديد.

وقالت بثينة رشوان: “هناك علاقة بين الفنان والجمهور شديدة الخصوصية، خاصة جمهور المسرح الذى يتذوق هذا النوع من الفن، وهى علاقة حب متبادلة بين الطرفين”.

وأضافت بثينة رشوان: “كواليس المسرحية كانت جميلة ووجدت حالة من الترحاب الشديد من جانب أبطالها الذين كانوا يتساءلون عن سبب غيابى الطويل”.

من ناحية أخرى، تحدثت بثينة رشوان عن التغيرات التى طرأت على الساحة خلال فترة غيابها واكتشفتها عند عودتها.

وقالت بثينة رشوان: “لم أجد اختلافا كبيرا فى مجال المسرح، وأشعر عند عودتى إلى الساحة من خلال مسرحية “زقاق المدق” عدم وجود أى اختلاف، ولكن طرأ تغيير على الدراما والسينما، حيث أصبح هناك تطور كبير على جميع الأصعدة، وهو أمر طبيعى فى ظل التغيرات التى تحدث حولنا”.

بثينة رشوان ومسرحية زقاق المدق

كشفت الفنانة بثينة رشوان عن عدم قلقها من تقديم شخصية “أم حميدة” فى مسرحية “زقاق المدق” بدلا من الفنانة نهال عنبر التى كانت قدمت الدور قبلها فى نفس المسرحية.

وقالت بثينة رشوان: "عندما عرضت على مسرحية “زقاق المدق” من جانب الفنان والمخرج عادل عبده، وافقت على الفور ولم أفكر فى اعتذار نهال عنبر عن المسرحية، والتى شاركت فى العرض المسرحى بدور “أم حميدة”.

وأوضحت بثينة رشوان: “كل فنانة لها مذاق مختلف ولها شكل وأداء مختلف، حيث تقدم الشخصية من وجهة نظرها”.

وأكملت بثينة رشوان حديثها قائلة: “قمت بالتحضير لشخصية “أم حميدة” فى أسبوع واحد فقط، وقمت بإجراء بعض التعديلات على الشخصية سواء فى الملابس أو طريقة الكلام”.