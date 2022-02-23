معنديش مشكلة مراتي تتباس.. هل كانت تصريحات هادي الباجوري سببًا مباشرًا لطلاق ياسمين رئيس؟

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، بعد قصة حب وعشرة طويلة بين الزوجين، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل على سوشيال ميديا.

غردت الفنانة ياسمين رئيس، من خلال حسابها الشخصي عبى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مستشهدة بأية قرأنية من سورة البقرة، للإعلان عن خبر طلاقها، قائلة: « بسم الله الرحمن الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شئ».

قصة حب ياسمين وهادي الباجوري

بدأ قصة حب الفنانة ياسمين رئيس، والمخرج هادي الباجوري، أثناء تصوير مسلسل «عرض خاص»، حيث كان اللقاء الأول لهما، حينها أخبرته ياسمين أنها ستتزوجه، وبالفعل بعد مرور خمس سنوات من هذا اللقاء تم الزواج، وأنجبا أبنهما الوحيد «سليم».

«معنديش مانع مراتي تتباس»

فور إعلان الفنانة ياسمين رئيس طلاقها من المخرج هادي الباجوري، انتشرت حالة من الجدل والتكهنات على مواقع السوشيال ميديا عن سبب الطلاق بعد قصة الحب الطويلة التي جمعت الزوجين، وتكهن البعض ان الطلاق جاء بسبب تصريحات هادي الباجوري قبل أيام من انفصال الزوجين.

كان المخرج هادي الباجوري، قد أثار الجدل في وقت سابق، حول تصريحاته بشأن تبادل القبلات، والأحضان في السينما، حيث اعلن موافقته على تأدية زوجته مشاهد رومانسية في الأفلام، وانه ليس لديه مانع من ان يتم تقبيل زوجته في أعمالها الفنية قائلاً: « معنديش مشكلة مراتي تتباس، وقتدم مشاهد رومانسي لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور».

ياسين رئيس وهادي الباجوري

رد فعل ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس تغريد غامضة عبر موقعها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل ساعات قليلة من إعلان انفصالها عن زوجها السابق المخرج هادي الباجوري، كتبت خلالها: « تتغير المرأة كثيرا حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجردها متعمدًا، ومهما بلغت معزتها لهذا الشخص فستخسر حديقها وعلاقتها معه»

ونشرت ياسمين صورة لها بملابس الإحرام أثناء تأديتها مناسك العمرة، معلقة عليها بكلمة «يارب»، وذلك أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية لمشاركتها في عرض مسرحية «احفاد ريا وسكينة»، ضمن فعاليات موسم الرياض، التي يشرف عليها فنيًا زوجها هادي الباجوري.

ياسمين رئيس تؤدي مناسك العمرة

بداياتها الفنية

بدأت الفنانة ياسمين رئيس مسيرتها الفنية من خلال فيلم «المصنع» مع الفنان هاني عادل، وقدمت عدد من الأفلام السينمائية بعد ذلك منها: « واحد صحيح، هيبتا، قمر 14».