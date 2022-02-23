عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

معنديش مشكلة مراتي تتباس.. هل كانت تصريحات هادي الباجوري سببًا مباشرًا لطلاق ياسمين رئيس؟

هادي الباجوري وياسمين
هادي الباجوري وياسمين رئيس

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، بعد قصة حب وعشرة طويلة بين الزوجين، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل على سوشيال ميديا.

غردت الفنانة ياسمين رئيس، من خلال حسابها الشخصي عبى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مستشهدة بأية قرأنية من سورة البقرة، للإعلان عن خبر طلاقها، قائلة: « بسم الله الرحمن الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شئ».

ندى الكامل توجه رسالة لـ ياسمين رئيس بعد طلاقها

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

قصة حب ياسمين وهادي الباجوري

بدأ قصة حب الفنانة ياسمين رئيس، والمخرج هادي الباجوري، أثناء تصوير مسلسل «عرض خاص»، حيث كان اللقاء الأول لهما، حينها أخبرته ياسمين أنها ستتزوجه، وبالفعل بعد مرور خمس سنوات من هذا اللقاء تم الزواج، وأنجبا أبنهما الوحيد «سليم».

«معنديش مانع مراتي تتباس»

فور إعلان الفنانة ياسمين رئيس طلاقها من المخرج هادي الباجوري، انتشرت حالة من الجدل والتكهنات على مواقع السوشيال ميديا عن سبب الطلاق بعد قصة الحب الطويلة التي جمعت الزوجين، وتكهن البعض ان الطلاق جاء بسبب تصريحات هادي الباجوري قبل أيام من انفصال الزوجين.

كان المخرج هادي الباجوري، قد أثار الجدل في وقت سابق، حول تصريحاته بشأن تبادل القبلات، والأحضان في السينما، حيث اعلن موافقته على تأدية زوجته مشاهد رومانسية في الأفلام، وانه ليس لديه مانع من ان يتم تقبيل زوجته في أعمالها الفنية قائلاً: « معنديش مشكلة مراتي تتباس، وقتدم مشاهد رومانسي لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور».

ياسين رئيس وهادي الباجوري

رد فعل ياسمين رئيس 

نشرت الفنانة ياسمين رئيس تغريد غامضة عبر موقعها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل ساعات قليلة من إعلان انفصالها عن زوجها السابق المخرج هادي الباجوري، كتبت خلالها: « تتغير المرأة كثيرا حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجردها متعمدًا، ومهما بلغت معزتها لهذا الشخص فستخسر حديقها وعلاقتها معه»

ونشرت ياسمين صورة لها بملابس الإحرام أثناء تأديتها مناسك العمرة، معلقة عليها بكلمة «يارب»، وذلك أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية لمشاركتها في عرض مسرحية «احفاد ريا وسكينة»، ضمن فعاليات موسم الرياض، التي يشرف عليها فنيًا زوجها هادي الباجوري.

ياسمين رئيس تؤدي مناسك العمرة

بداياتها الفنية 

بدأت الفنانة ياسمين رئيس مسيرتها الفنية من خلال فيلم «المصنع» مع الفنان هاني عادل، وقدمت عدد من الأفلام السينمائية بعد ذلك منها: « واحد صحيح، هيبتا، قمر 14».

ياسمين رئيس مواقع التواصل الاجتماعي هادي الباجوري تويتر طلاق ياسمين رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

ترشيحاتنا

بعد معجون الأسنان الذهب.. رد ساخر من خالد سرحان على محمد رمضان

أحمد موسى: الدولة لديها رؤية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائي

أخبار السيارات| أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا

سفير روسيا بالقاهرة: لا تخشى فرض العقوبات الغربية

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

البنتاجون: القوات الروسية جاهزة للتحرك عسكريا ضد أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ