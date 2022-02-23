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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاعتراف باستقلال دونباس.. بوتين: إعادة بناء الإمبراطورية الروسية أمر غير مطروح

بوتين
بوتين

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتهام بأنه يخطط لإعادة بناء الإمبراطورية الروسية، وأصر على أن موسكو تعترف باستقلال دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وأكد بوتين أنه كان يتوقع رد فعل غربي عنيف على قرار الاعتراف رسميًا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين، لكن عودة الإمبراطورية الروسية لم تكن مطروحة.

وقال: “أريد أن أقول على الفور: لقد رأينا وتوقعنا التكهنات حول هذا الموضوع بأن روسيا ستعيد بناء امبراطوريتها”.

وأوضح الرئيس الروسي أن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق.

وأكد بوتين أن حكومته اعترفت "بجميع الحقائق الجيوسياسية الجديدة" في سعي للتعاون مع الدول المستقلة التي ظهرت منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

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وقال "حتى في المواقف الحادة للغاية ... عملنا دائما بعناية فائقة"، في إشارة إلى معالجة روسيا من قضايا سيادة الدولة.

وأضاف: “ نقدم من مصالح جميع الدول المعنية ... وحاولت دائما تحقيق حلول مقبولة بشكل متبادل”.

واتهم الغرب روسيا بإعادة بناء الإمبراطورية الروسية، بعد أن اختار بوتين اعترافا رسميا بسيادة جمهوريات دونيتسك ولوجانسك يوم الاثنين. 

وفقا للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، فإن بوتين يريد “العودة إلي فترة حكم الإمبراطورية الروسية”، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة على حد سواء لأوكرانيا والعالم.

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