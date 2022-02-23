عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أداب القاهرة: إتم إعلان جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول  للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين ، تم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول وعلى جميع الطلاب الاطلاع عليها من خلال صفحاتهم الخاصة ، مؤكدا على أنه تم الانتهاء من جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب البكالوريوس و الدراسات العليا .

txt

آداب القاهرة: 3 مارس آخر موعد لـ التماسات نتائج الفصل الدراسي الأول

txt

لمدة أسبوع.. تعرف على فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي جامعة القاهرة

وكان قد كشف عميد الكلية ،  إنه تم فتح باب التقدم بالتماسات الفصل الدراسي الأول بدءا من اليوم ولمدة أسبوع، وعلى الطلاب الراغبين في التقدم بالتماسات في مادة او أكثر عليهم  تعبئة النموذج على الرابط التالي وإرفاق صورة من إيصال الدفع (استمارة واحدة لكل مادة) بعد دفع قيمة الالتماس، مع الاحتفاظ بصورة الإيصال.


وأكد “ شاهين ” على  ضرورة تسليم صورة من الإيصال وصورة البطاقة الجامعية (كارنيه الكلية) إلى موظف القسم المختص في شئون الطلاب مع نسخة مطبوعة من نموذج البيانات بعد تعبئته  من هنا 

كلية الاداب جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول التماسات الفصل الدراسي الأول جامعة القاهرة الدكتور شريف شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

ترشيحاتنا

شكري يستقبل نظيره المجري.. علاقات تاريخية وصداقة وطيدة بين البلدين

بعد معجون الأسنان الذهب.. رد ساخر من خالد سرحان على محمد رمضان

أحمد موسى: الدولة لديها رؤية للوصول للاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائي

أخبار السيارات| أستون مارتن تعزز إيراداتها وتقلص خسائر عام 2021.. ظهور سيارة BMW الفئة الثالثة موديل 2022 خلال الاختبار في ألمانيا

سفير روسيا بالقاهرة: لا تخشى فرض العقوبات الغربية

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

فيديو

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ