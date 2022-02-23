أداب القاهرة: إتم إعلان جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين ، تم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول وعلى جميع الطلاب الاطلاع عليها من خلال صفحاتهم الخاصة ، مؤكدا على أنه تم الانتهاء من جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب البكالوريوس و الدراسات العليا .

وكان قد كشف عميد الكلية ، إنه تم فتح باب التقدم بالتماسات الفصل الدراسي الأول بدءا من اليوم ولمدة أسبوع، وعلى الطلاب الراغبين في التقدم بالتماسات في مادة او أكثر عليهم تعبئة النموذج على الرابط التالي وإرفاق صورة من إيصال الدفع (استمارة واحدة لكل مادة) بعد دفع قيمة الالتماس، مع الاحتفاظ بصورة الإيصال.



وأكد “ شاهين ” على ضرورة تسليم صورة من الإيصال وصورة البطاقة الجامعية (كارنيه الكلية) إلى موظف القسم المختص في شئون الطلاب مع نسخة مطبوعة من نموذج البيانات بعد تعبئته من هنا