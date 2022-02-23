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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي 2005 يفوز على المقاولون في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 بهدف نظيف على ضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: عبد الله بستانجي - معتز محمد - محمد سامح - عمرو خالد.

الوسط: يوسف عبد الحفيظ - يوسف جمال - فارس خالد - سيف الطيب - طارق فوزي.

الهجوم: أحمد فكري.

وشارك محمد رأفت بدلًا من عمرو خالد، وأحمد وحيد بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، ويوسف عفيفي بدلًا من فارس خالد، وأحمد عزت بدلًا من أحمد فكري، وسيف أيمن بدلًا من سيف الطيب.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة، عن طريق عبد الله بستانجي، مدافع الأهلي، من ركلة جزاء سددها بنجاح على يمين حارس المقاولون، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ١- صفر.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٤٣ نقطة، من الفوز في ١٢ مباراة والتعادل في ٧ مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بهدف دون مقابل، وخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على فاركو.

وتعادل «أهلي 2005» مع الاتحاد السكندري سلبيًّا، ثم فاز على فيوتشر بثلاثية نظيفة، وخسر أمام وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفاز على سيراميكا بهدف دون مقابل، وعلى المقاصة بهدفين مقابل هدف، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى البنك الأهلي بثنائية نظيفة، وتعادل مع الزمالك بهدف لمثله، وفاز على طلائع الجيش برباعية نظيفة، وتعادل مع الجونة سلبيًّا، ومع الدخان بهدف لمثله، وفاز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وفاز على المقاولون بهدف نظيف، مسجلًا ٣٢ هدفًا مقابل ١٢ هدفًا في مرماه.

ومن المقرر أن يلتقي «أهلي 2005» في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة ٢٢ من الموسم، بالإسماعيلية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبد الله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي المقاولون العرب حازم جمال عبد الله بستانجي سيف الطيب

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