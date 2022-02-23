الانتهاء من إحلال وتجديد ملاعب إبشان ودمرو والحلافى في كفر الشيخ

بتكلفة 300 ألف جنيه

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن تسليم ملاعب مراكز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا و دمرو بإدارة سيدى سالم و الحلافى التابع لشباب الحامول بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد للثلاثة الملاعب بتكلفة مبدئية 300 ألف جنيه، وتم تسليمهم بلجنة هندسية مشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمهندس الاستشاري و المسؤولين بمراكز الشباب فى إطار الخطة الإنشائية لتطوير ملاعب مراكز الشباب "الإحلال والتجديد".

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن ملاعب محافظة كفر الشيخ شهدت نهاية عام 2021 نهضة إنشائية كبيرة وإضافة عدد من الملاعب الجديدة افتتحها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ منها ملعب النجيل الصناعي بنادي سخا ، ملعب مركز شباب قونه بقلين بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، ملعب الرملة القانونى بتكلفة 2 مليون جنيه ، ملعب مركز شباب زهران بتكلفة 500 ألف جنيه ، وملعب 62 الجدية بالحامول وملعب مركز شباب قبريط بفوة بتكلفة مليون و600 ألف جنية .



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن خطة إنشاء و تطوير ملاعب مراكز الشباب تعد قيمة مضافة للرياضة بكفر الشيخ وخطوة جديدة تحققها المحافظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحسين حياة المواطن بتوفير ملاعب بكافة مدن وقرى المحافظة ضمن خطة إنشائية موسعة بإنشاء وتطوير مراكز الشباب.

يذكر أن الخطة الإنشائية وتطوير ملاعب ومراكز الشباب بالمحافظة تنفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وذلك بمتابعة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ أبو النصر عزت، مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.