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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تحذف رسائل الماسنجر وواتساب من الطرفين بشكل نهائي؟

كيف تحذف رسائل الماسنجر
كيف تحذف رسائل الماسنجر وواتساب من الطرفين بشكل نهائي؟

كيف تحذف رسائل الماسنجر وواتساب من الطرفين بشكل نهائي؟، حيث يملك كل من تطبيقي المراسلة ميزة رائعة لحذف الرسائل بشكل نهائي، إذ زودت شركة فيسبوك برنامج الماسنجر وواتساب لمسح جميع الرسائل بطريقة آمنه وفعالة بواسطة ميزة جديدة تسمى Remove For Everyone، سنتستعرض إليك في المقال التالي كيف تحذف رسائل الماسنجر وواتساب من الطرفين بشكل نهائي؟

كيف تحذف رسائل الماسنجر وواتساب من الطرفين بشكل نهائي؟

تتيح لك شركة فيسبوك حذف رسائل الماسنجر بعد إرسالها، ولكن يجب على المستخدم تمييزها على أنها غير هامة أو احتيالية، حيث يستطيع المستخدم حذفها بعد 8 ساعات من إرسالها، وباختيار هذه الطريقة سيقوم النظام الأساسي لتطبيق فيسبوك ماسنجر بحذف الرسالة لكل من حسابي المرسل والمستقبل.

 

أسهل طريقة لـ حذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة من الطرفين

كيفية حذف حساب Gmail نهائيا لـ هواتف آيفون وأندرويد

 

طريقة حذف رسائل الماسنجر من الطرفين

1. افتح تطبيق الماسنجر على هاتفك الجوال
2. قم بالدخول إلي المحادثة التي ترغب في إزالة الرسائل بين الطرفين.
3. إضغط على خيار الإعدادات
4. حدد الإبلاغ عن بريد إلكترونى أو احتيالى أو إساءة.
5. قم بإختيار الرسائل التى ترغب في إزالتها.
6. بمجرد تحديد الرسائل اختر Report spam messages.
7. سيقوم فيسبوك بمجرد القيام بذلك بحذف الرسائل من الطرف الأخر في غصون 8 ساعات، وبمرور المدة المحددة ستكون قد حذفت رسائل الماسنجر من الطرفين نهائيا.

How to Delete Facebook Messages Both Sides on Messenger - Tech Hurry
كيف تحذف رسائل الماسنجر وواتساب من الطرفين بشكل نهائي؟

طريقة حذف رسائل واتساب من الطرفين

أطلقت شركة فيسبوك ميزة Delete for Everyone لمستخدمي تطبيق واتساب قبل طرحها بشكل فعلي لتطبيق ماسنجر، وتمكنك هذه الميزة المستخدم من حذف رسائل واتساب من الطرفين خلال ساعة من مدة الإرسال مما يتيح لك حذف محتوى الرسالة حتى لو رآها الشخص الآخر، وبالنسبة إلى كيفية مسح رسائل واتساب من الطرفين فهي طريقة سهلة يمكنك اتباعها باستخدام الخطوات التالية:

1.افتح تطبيق واتساب على جوالك.

 2. قم بتحديد المحادثة التي ترغب في حذف الرسالة بها قبل مرور الوقت المحدد.

3. قم بالضغط على الرسالة باستمرار التي تريد حذفها.

4. انقر على خيار الحذف أعلى شاشة المحادثة.

5. أنقر على خيار حذف لدى الجميع Delete for Everyone من القائمة المنبثقة التي ستظهر لك.

6. اضغط على تم Done من أجل تأكيد حذف رسالة واتساب من لطرفين نهائيا.

How To Delete WhatsApp messages - Ridgeway Community Forum
كيف تحذف رسائل الماسنجر وواتساب من الطرفين بشكل نهائي؟
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