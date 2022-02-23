حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمراغة

دشن اللواء ضياء ابو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق مركز المراغة.

وشارك في الحملة اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير الأمن، والمهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة.

وشاركت قوة من قسم شرطة المراغة في تأمين الحملة، التي استخدمت معدات الوحدة المحلية، وذلك ضمن الموجة ١٩ لإزالة التعديات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تطبيق القانون بكل حسم وإزالة جميع التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح السكرتير العام المساعد أن الحملة أسفرت عن إزالة ١٩ حالة تعدي على مساحة ٢١ قيراط بمدينة المراغة وفي نطاق مجلس قروى شندويل بقرية إقصاص، لافتا إلى أن المخالفات تنوعت ما بين بناء بالبلوك الأبيض، وصب أعمدة خرسانية، وأبنية دور ثان، وشدات خشبية.

من جانبه شدد محافظ سوهاج على جميع رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية بالمتابعة المستمرة، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، والعمل خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.