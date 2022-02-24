الاتهامات مكانها النيابة.. هاني شاكر يرد على حمو بيكا

أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك يعمل من خلال منظومة تنظيمية حاكمة لكافة أعماله، وأن النقابة طوال الست سنوات الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس.

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وتابع: “أي إدعاء علي أعمال المجلس أو علي أحد أعضائه بمناسبة كونه عضوآ مختار من الجمعية العمومية عامة أو الجهاز الإداري، فأن هذه الإدعاءات محلها النيابة العامة تناقش أدلتها ثبوتآ وعدمآ وليس محلها مواقع التواصل الإجتماعي، وأن النقابة حريصة كل الحرص علي الدعم الكامل لتقديم كافة الدعم لجهات التحقيق لاستبيان الحقيقة جلية للجميع، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير”.



وكان مؤدى المهرجانات حمو بيكا، أصدر بيانًا صحفيًا بعد تسريب مكالمة هاتفية مع شخص مجهول، حول حصوله على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات، من أجل تسجيل قيدهم بالموسيقيين.



وقال حمو بيكا من خلال البيان: "في إطار الأحداث الأخيرة التي تناولتها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ما ورد في أحد البرامج التليفزيونية على لسان حمو بيكا، وما يتعرض له من تعسف واستغلال من أحد أعضاء نقابة الموسيقيين، والجدل الذي أثير في هذا الشأن، والذي دفع الفنان حلمي عبد الباقي بصفته عضو نقابة الموسيقيين، بتقديم بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام، ضد حمو بيكا".