محمد رشاد يوضح مفهوم الأغاني الشعبية.. فيديو

قال الفنان محمد رشاد ، إن اغلب مواطنين الوطن العربي يفضلون الاستماع إلي الأغاني الدرامية بسبب كلماتها المفرحة والتي تدل علي المعاني علي عكس غيرها من الأغاني التي لا يوجد بها معاني .

واضاف محمد رشاد خلال لقائة في برنامج " اخر النهار " المذاع علي قناه "النهار " ، إن الأغاني الشعبي قريبة من المواطنين بسبب كلماتها وبسبب الموسيقي المستخدمة فيه ، مؤكدا أن الأغاني الشعبي هي التي تخرج كلماتها من منازلنا ومن مشاعرنا وبالتالي كلمات ولحن الأغنية يخرج من قلب الشارع المصري .

واوضح محمد رشاد ، إن اغلب الأغاني الشعبي تغني علي المقام البياتي مؤكدا إلي أن مصطلحات الأغاني الشعبي يفهمها جميع الناس وتكون واضحة بالنسبة لهم .