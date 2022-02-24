عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ الطب المهني يكشف أهمية استخدام سم العقرب في علاج الأورام.. فيديو

سم العقرب
سم العقرب

قال الدكتور محمود محمد عمرو أستاذ الطب المهني ومؤسس المركز القومي للسموم ، إن سم العقرب يستخدم في صناعة أدوية وأمصال ومعترف به عالميا ومتواجدة ومطلوبة جدا وهذا تبين من خلال أبحاث إكلينيكية مبينة لحقائق .

واضاف محمود محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن التجارب الإكليلية تظل لعدة سنوات لمعرفة نجاح الدواء أو المصل المستخدم في صناعته سم العقرب مؤكدا أن جميع الأدوية مكونة من تركيبات وبنسب معينة وهذا لعلاج العديد من الأمراض .

واوضح محمود محمد ، إن سم العقرب يستخدم في رفع المناعة ، مشيرا إلي انه من الضروري أن تكون الشركات المنتجة للأدوية التي يستخدم فيها سم العقرب مسجلة ومعترف بها عالميا .

وتابع محمود محمد ، إن سم العقرب يقوم بعلاج الأورام من خلال تصادم المواد الكيماوية وهذا يمنع نمو الخلايا السرطانية .

 

لخلايا السرطانية الاورام أمراض السرطان تصادم رفع المناعه سم العقرب سرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

الرئيس الروسي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا .. فيديو

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس حتى الجمعة: رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء |فيديو

وليد مراد يكشف لصدى البلد سر الهبوط المبهر.. ويؤكد: رحلة مطار هيثرو توجت مسيرتي بـ"جائزة السماء".. والأهم رفع اسم مصر للطيران عالميًا

ترشيحاتنا

أول تعليق من بايدن بعد إعلان روسيا غزو أوكرانيا

التجديد لثلاثة فقط.. تقرير كارتيرون الصادم عن لاعبي الزمالك.. تفاصيل

عاجل.. القوات الروسية تدخل أوكرانيا عبر جزيرة القرم.. فيديو

أحمد فتوح يقترب من أياكس وبداية التفاوض بعد مواجهة السنغال

وسائل إعلام: انفجارات قوية تهز عاصمة أوكرانيا كييف.. فيديو

أوكرانيا.. انفجارات تهز خاركيف والجيش الروسي يدخل من جهة القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ