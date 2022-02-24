أستاذ الطب المهني يكشف أهمية استخدام سم العقرب في علاج الأورام.. فيديو

قال الدكتور محمود محمد عمرو أستاذ الطب المهني ومؤسس المركز القومي للسموم ، إن سم العقرب يستخدم في صناعة أدوية وأمصال ومعترف به عالميا ومتواجدة ومطلوبة جدا وهذا تبين من خلال أبحاث إكلينيكية مبينة لحقائق .

واضاف محمود محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن التجارب الإكليلية تظل لعدة سنوات لمعرفة نجاح الدواء أو المصل المستخدم في صناعته سم العقرب مؤكدا أن جميع الأدوية مكونة من تركيبات وبنسب معينة وهذا لعلاج العديد من الأمراض .

واوضح محمود محمد ، إن سم العقرب يستخدم في رفع المناعة ، مشيرا إلي انه من الضروري أن تكون الشركات المنتجة للأدوية التي يستخدم فيها سم العقرب مسجلة ومعترف بها عالميا .

وتابع محمود محمد ، إن سم العقرب يقوم بعلاج الأورام من خلال تصادم المواد الكيماوية وهذا يمنع نمو الخلايا السرطانية .