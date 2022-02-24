ميدو: لابد من وضع ضوابط للبرامج الرياضية.. وأطالب بمساحة ثابتة للألعاب الأخرى

أكد أحمد حسام ميدو أن اجتماع المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر مع ممثلي الإعلام الرياضي كان مثمراً ومهماً ويجب تكراره بصفة منتظمة.



وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن الجميع يجب أن يضع مصلحة مصر أولاً قبل أي شيء في الإعلام الرياضي.



وأشار إلى أنه لا بد من وضع عدة معايير تحكم الأداء الإعلامي بالنسبة للبرامج الرياضية والمواقع الرياضية مؤكداً أنه لابد من مراجعة وتقييم مستمر من جانب المجلس للبرامج.



وقال ميدو:" لابد من وضع ضوابط وثوابت بشكل صريح أمام الجميع كما أنه لابد من تخصيص مساحة إعلامية عادلة للألعاب الرياضية الآخرى بخلاف كرة القدم لأن هناك أبطال عظماء في الألعاب الآخرى لا تحصل على حقوقها الإعلامية".