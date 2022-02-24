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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك والوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا.. تاريخ المواجهات والموعد والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الزمالك يوم السبت المقبل في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته الرابعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المغربي المركز الثاني بـ3 نقاط، ويتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتذيل ساجرادا الأنجولي المجموعة بنقطة واحدة.
 

ويرصد موقع صدي البلد تاريخ مواجهات الزمالك والوداد المغربي  


يتفوق الزمالك تاريخيًا في مواجهاته أمام الوداد، بعدما واجه بطل المغرب في 3 لقاءات سابقة، حقق الفوز في مباراتين وخسر بمباراة واحدة فقط.

وواجه الزمالك نظيره الوداد المغربي لأول مرة في تاريخه بلقاء السوبر الأفريقي عام 2003 والذي أقيم بستاد القاهرة الدولي.

وحقق الزمالك الفوز على بطل المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للضيوف.

سجل للزمالك في تلك المباراة محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم علي.

والتقى الزمالك بمنافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2016، وأطاح فيها بطل مصر بمنافسه المغربي ليصعد لنهائي البطولة.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية بأربعة أهداف دون رد.

وفي لقاء العودة نجح الوداد المغربي في تحقيق فوز كبير على الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدفين.

لكن هذا الفوز المثير لم يكن كافيًا لصعود الفريق المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا 

 

 

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي 

 

وتقام مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري ابطال افريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا السبت بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس.

 

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