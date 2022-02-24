عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك زاهر تستعرض لياقتها برياضة كيك بوكسينج.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، مقطع فيديو تستعرض فيه لياقتها البدنية برياضة الكيك بوكسينج، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “نوعي المفضل من التأمل والاسترخاء”.

txt

ملك أحمد زاهر في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

txt

أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر بصحبة والديها.. صور

وشاركت ملك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.

ملك احمد زاهر أمير كرارة احمد زاهر محمد سامى احمد السقا سلوي عثمان احمد داش مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

الرئيس الروسي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا .. فيديو

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس حتى الجمعة: رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء |فيديو

وليد مراد يكشف لصدى البلد سر الهبوط المبهر.. ويؤكد: رحلة مطار هيثرو توجت مسيرتي بـ"جائزة السماء".. والأهم رفع اسم مصر للطيران عالميًا

ترشيحاتنا

أول تعليق من بايدن بعد إعلان روسيا غزو أوكرانيا.. فيديو

التجديد لثلاثة فقط.. تقرير كارتيرون الصادم عن لاعبي الزمالك.. تفاصيل

عاجل.. القوات الروسية تدخل أوكرانيا عبر جزيرة القرم.. فيديو

أحمد فتوح يقترب من أياكس وبداية التفاوض بعد مواجهة السنغال

وسائل إعلام: انفجارات قوية تهز عاصمة أوكرانيا كييف.. فيديو

أوكرانيا.. انفجارات تهز خاركيف والجيش الروسي يدخل من جهة القرم .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ