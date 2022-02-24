شاهد.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الاخدود الأول هو امتداد منخفض جوى نتأثر به فى حالات عدم الاستقرار الجوي.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أنه منذ أمس بدأنا نشهد نشاطا مثيرا للرياح والأتربة والأمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فاليوم تنخفض من ٤ إلى ٦ درجات.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنه اليوم متوقع العظمة على القاهرة الكبرى مابين ١٩ و٢٠، وتعود مرة أخرى إلى الأجواء الشتوية المعتدلة خلال النهار.