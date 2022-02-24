نرمين الفقي مهنئة دنيا عبد العزيز بزفافها: "مبروك يا داندونة"

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بصورة جديدة من حفل زفاف دنيا عبد العزيز ، ونشرت صور جديدة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت الفقي لدنيا عبد العزيز: “ألف ألف مبروك يا داندونة، ربنا يفرحكم ويسعدكم”.

وتشارك نرمين الفقي في مسلسل "شارع 9"، وينتمي لدراما الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.



العمل من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام.