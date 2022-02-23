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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبد العزيز ترقص في حفل زفافها على أغاني عمرو دياب |فيديو

زفاف دنيا عبد العزيز
زفاف دنيا عبد العزيز

احتفلت اليوم الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم.

ومن ابرز الحاضرين لحفل الزفاف، لقاء سويدان، المصمم هاني البحيري، وغيرهما.

ورقصت دنيا عبد العزيز مع اصدقائها على اغاني الهضبة عمرو دياب منها يا أنا يا لأ.

واحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، وبحضور عدد من نجوم الفن والدراما، بعدما أخفت الخبر عن الجميع.

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حرص على الحضور كل من محمود حميدة، ميدو عادل، ميرهان حسين، رشوان توفيق، نضال الشافعي، داليا البحيري، دنيا.

وكان قد ظهر المصور الفوتوجرافي عادل مبارز بجوار دنيا عبد العزيز في حفل عقد قرانها كوكيل للعروس، بعدما وصفته في تصريحات صحفية سابقة “أبويا اللي اخترته”.


وانشغلت دنيا عبد العزيز ، مؤخرا بعرض مسرحيتها "زقاق المدق" على مسرح البالون ، بعد انتهاء عرضها في الإسكندرية برفقة عدد كبير من النجوم.


مسرحية زقاق المدق:

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى.


مسرحية زقاق المدق  رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.

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