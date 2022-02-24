روسيا تعلن تعرض نقطة حدودية لقصف أوكراني

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن تعرض نقطة تيتكينو الحدودية في مقاطعة كورسك لقصف القوات الأوكرانية دون وقوع إصابات.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "في الرابع والعشرين من فبراير، في الساعة 9.40 دقيقة، قام الجانب الأوكراني بقصف معبر تيتكينو الحدودي التابع للأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة كورسك. لا يوجد مصابون. قامت قوات حرس الحدود بإسكات نقطة إطلاق النيران"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.