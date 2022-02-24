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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصداقة والتفاهم.. نجلاء بدر تكشف أسباب نجاح العلاقات الزوجية.. فيديو

نجلاء بدر
نجلاء بدر

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن رأيها فى الأسباب التى تؤدى إلى نجاح الحياة الزوجية من وجهة نظرها، مؤكدة أن التفاهم والبساطة عاملان أساسيان فى هذا الأمر. 

وقالت نجلاء بدر، فى تصريحات خاصة لـ كاميرا “صدى البلد”، إنها ترى أن الصداقة بين الزوجين من العوامل التى تساهم فى نجاح العلاقة الزوجية.

واستكملت نجلاء بدر حديثها قائلة: “لا بد أن يساند الزوجان بعضهما البعض، أما فكرة الترصد لما من المفترض لما يفعله كل منهما فتؤدى إلى فشل العلاقة الزوجية، فالصداقة عنصر هام”.

وتضيف نجلاء بدر حديثها: “ما زلت أنا وزوجى نقوم بشراء الهدايا لبعضنا البعض فى المناسبات الأساسية مثل أعياد ميلادنا”.

مسلسل “بابلو” 

قالت الفنانة نجلاء بدر، إن عرض الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الكريم ما زال له طعم مختلف، بالرغم من أن القنوات الفضائية في الوقت الراهن تقوم بعرض أعمال جديدة طيلة العام.  

وأضافت نجلاء بدر، في تصريحات خاصة لكاميرا “صدى البلد”، أن شهر رمضان الكريم يعتبر شهر الدراما، حيث إنه التوقيت الوحيد التي تجتمع فيه الأسرة لمشاهدة الأعمال بشكل منتظم، إذ إنه الشهر الذي يربط الأشخاص بالأسرة والجلوس في المنزل، وهذا يحدث في العالم العربي أجمع.

وأكدت نجلاء بدر، أنها من المقرر أن تخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل "بابلو"، ويشارك في بطولته حسن الرداد وأروى جودة وسوسن بدر وسلوي عثمان، ومن إخراج محمد حماقي، حيث تجسد دور فتاة شعبية بسيطة.

 

نجلاء بدر أروى جودة محمد حماقي الفنانة نجلاء بدر سوسن بدر سلوي عثمان

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