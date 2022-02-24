بعد الغزو الروسي لـ أوكرانيا.. اجتماعات عاجلة بتل أبيب وكلمة لرئيس إسرائيل

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الخميس مناقشات حول الوضع في أوكرانيا.



وذكرت القناة 7 العبرية أن بينت يناقش مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد هذا الصباح مسألة تفاقم الأوضاع في أوروبا الشرقية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.





وأوضحت أن بينت في المساء، من المتوقع أن يعقد مناقشة في مبنى وزارة الجيش "الكيرياه" في تل أبيب مع الوزير لبيد ووزير الجيش بني غانتس ومسؤولين كبار آخرين.



وأشار موقع "والاه" إلى أنه في الساعات الأخيرة، تحدث لبيد وبينيت عدة مرات عن الوضع في أوكرانيا والرسالة التي سينقلها لبيد في المؤتمر الصحفي الذي سيجريه ظهرًا.

وعلق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، الذي يزور اليونان هذا الصباح على تطورات الوضع في أوكرانيا.



وقال هرتسوج وفق القناة 7 العبرية اليوم الخميس: "هذه لحظة تاريخية معقدة للغاية".



وأضاف: "أشعر بالحزن خوفا من مأساة إنسانية وخوف من إيذاء الأبرياء".

وأدان نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي يائير جولان الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الخميس.



وقال جولان وفق القناة 7 العبرية: "الفعل الروسي مرفوض ويجب على إسرائيل إدانته، ولا مفر من اتخاذ موقف أخلاقي واضح لا لبس فيه".



وأضاف: "أقدر أنه حتى لو أدانت إسرائيل النشاط الروسي في أوكرانيا- فلن يتم انتهاك حرية العمل في سوريا".