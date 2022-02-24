بعد غزو أوكرانيا.. 4 أسلحة تجعل الجيش الروسي الأقوى عالميا.. فيديو

قبل دقائق من بدء الغزو الروسي لـ أوكرانيا #UkraineRussie أعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين فجر اليوم، الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس جنوب شرق أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتًا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال أراضي أوكرانيا ما يهدد بنشوب الحرب العالمية الثالثة.

الغزو الروسي

وشدد بوتين على أن روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

الغزو الروسي والحرب العالمية الثالثة

ووفقًا للوكالة، يمتلك جيش روسيا قوة عسكرية هائلة تتولى حماية أكبر دولة في العالم تزيد مساحتها على 17 مليون كيلومتر مربع، ومنها 4 أسلحة تجعله أقوى جيوش العالم قبل أي حديث عن حرب روسيا وأوكرانيا #UkraineRussie.

وتمثل القوات البرية الروسية أحد أقوى أفرع الجيش الروسي، الذي يمتلك قوة هائلة في البر والبحر والجو، ما يجعل الغزو الروسي لـ أوكرانيا أمرًا بالغ الخطورة ويهدد بنشوب الحرب العالمية الثالثة بين روسيا وأوكرانيا ودول أخرى قد تنضم للصراع.

ويصل عدد جنود الجيش الروسي إلى مليون و350 ألف جندي، بينهم 850 ألف جندي قوات عاملة و250 ألف جندي احتياطي و250 ألف قوات شبه عسكرية، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في آخر إحصائيات لعام 2022.

وللمزيد حول تفاصيل الغزو الروسي لـ أوكرانيا #UkraineRussie ورد الفعل الأمريكي على حرب روسيا وأوكرانيا، شاهد الفيديوجراف التالي: